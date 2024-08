Phantom Line, prochainement

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:55:00 par Stacy Bozor

L’équipe d’Antistatic partagent ses idées

PHANTOM LINE est un jeu de tir coopératif d'horreur de 1 à 4 joueurs, se déroulant dans une Europe post-apocalyptique. Vous incarnez un opérateur d'élite au service de Mortfield Industries, une méga-entreprise qui vous a donné une seconde chance en vous intégrant dans le programme HUSK, vous permettant de transférer votre conscience dans des corps artificiels. Votre mission est de traquer et contenir des anomalies paranormales, des créatures et phénomènes mystérieux qui menacent l'humanité en se dissimulant dans un vaste monde ouvert.Plongé dans un environnement ravagé par une guerre nucléaire, vous êtes envoyé dans l'Iron Corridor, une région d'Europe de l'Est en proie à des tensions extrêmes. Les opérateurs doivent faire preuve d'ingéniosité et s'adapter aux situations imprévisibles en utilisant les ressources disponibles sur le terrain. L'avenir de l'humanité dépend de votre capacité à maîtriser les HUSKs et à affronter les dangers qui rôdent.Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam . Vous pouvez également vous inscrire sur Discord pour participer à de futurs tests.