Session de playtests pour Lost in Prayer

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

L'idée est vraiment cool !

Lost in Prayer est un roguelike stratégique qui se veut "fidèle à ses racines".En tant que roguelike, le jeu offre une expérience brutale et difficile, mais riche en récompenses. La grande spécificité du jeu est que chaque ennemi capable de vous tuer est un personnage jouable.Ceci crée un immense vecteur de rejouabilité (en fonction du nombre d'ennemis), de stratégie, et vous récompense pour avoir perdu face à un nouvel adversaire.Pour progresser jusqu'au bout du donjon, vous devrez donc mourir encore et encore, afin de débloquer et d'incarner des personnages toujours plus puissants.Une session de tests réservées aux inscrits aura lieu sur Steam du 05 au 17 septembre 2024.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais sera bien disponible sur PC via steam prochainement.