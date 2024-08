Xbox annonce lâ€™ouverture des prÃ©commandes de ses trois nouvelles versions de la Xbox Series X|S

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:40:00 par Marie Vallée

Une nouvelle occasion d'aller s'enfermer dans sa grotte pour jouer

Les 3 nouvelles versions de la Xbox Series X|S sont dès à présent disponibles en précommande et seront disponible à partir du 15 octobre. Ces trois versions sont :- La Xbox Series S – 1To Robot White- La Xbox Series X – 1To edition numérique Robot White- La Xbox Series X – 2To edition spéciale Galaxy BlackCes consoles permettront de profiter du catalogue Xbox Game Pass et des prochains jeux Xbox tels que Age of Mythology : Retold, Call of Duty : Black Ops 6 et Microsoft Flight Simulator dans l’ article dédié du Xbox Wire