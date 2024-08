The Casting of Frank Stone, du nouveau pour ce jeu d'horreur

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Découvrez les nouvelles fonctionnalités

The Casting of Frank Stone est un jeu d'horreur narratif développé par Supermassive Games et édité par Behaviour Interactive. Il est prévu pour le 3 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.Dans ce jeu où chaque choix aura une incidence sur le déroulé du scénario, vous plongerez dans l'horreur de crimes sordides qui se déroulent à Cedar Hills, dans l'Oregon, et notamment dans une aciérie. L'ombre de Frank Stone, le tueur en série, plane sur les lieux. Un groupe de jeunes va en faire les frais...De nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées, comme la salle de montage : En tant que réalisateur de cette histoire, vous allez, dans la salle de montage, revivre l'histoire, dénicher des objets à collectionner sur la pellicule, revoir autant que vous le voulez vos moments favoris... Cette salle est dispo via l'édition Deluxe ou une fois que vous aurez terminé le jeu.L'instinct de pillard met en évidence les objets que vous avez raté. Une option dispo en cas de précommande ou une fois le jeu terminé.Ajoutez le mode caméra 8mm ou le coop local.A découvrir en vidéo.