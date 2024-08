L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur : une vidéo de gameplay

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:10:00 par Romain Cappelletti

Un remake inattendu

L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur est un remake du jeu d'aventure éponyme conçu par Benoît Sokal, créateur de la saga Sybéria.Il s'agit d'un jeu d'exploration et d'aventure dans lequel vous incarnerez un journaliste intrépide, avec pour objectif de trouver l'oeuf de l'oiseau blanc et de le ramener en Amerzone à bord de l'hydraflot.Des images du jeux nous ont été révélées via une nouvelle bande-annonce de gamplay. On y retrouve les éléments fondamentaux du genre Point & Click, et le jeu promet une immersion totale ainsi qu'une histoire riche en rebondissements.L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur s'offre une édition limitée à l'occasion du 25e anniversaire du jeu original. Cette dernière inclu un média book qui rend hommage au travail graphique réalisé par Benoït Sokal en 1999, ainsi qu'aux efforts de Microids Studio Paris.L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series en novembre 2024.