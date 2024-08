Verne: The Shape of Fantasy est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:05:00 par Cedric Gasperini

Hey, Jules

Sorti il y a une semaine sur PC, le jeu Verne: The Shape of Fantasy est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu vous propose d'entrer dans l'esprit du célèbre écrivain français Jules Verne et d'explorer Hemera, un monde tiré de sa propre imagination, dans le but de percer les mystères de l'Atlantide, la légendaire cité sous-marine.Dans cette aventure en pixel art, vous devrez résoudre divers puzzles et énigmes afin Dans votre quête, vous serez accompagné du capitaine Nemo, et croiserez des personnages célèbres tirés des romans de Jules Verne.Ça a l'air plutôt sympa.