The Stone of Madness : un nouveau jeu signé Tripwire

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu de fou

A l'occasion de la Gamescom, l'éditeur Tripwire a révélé son prochain jeu : The Stone of Madness, développé par The Games Kitchen, un studio surtout connu pour les excellents jeux Blasphemous.The Stone of Madness est un jeu d'aventure et d'infiltration tactique dont l'histoire se passe dans un asile d'Espagne durant la fin du 18e siècle.Dans les Pyrénées, un monastère Jésuite sert à la foi d'asile et de prison. Cinq prisonniers vont échaffauder un plan et tenter de s'évader pour fuir ce lieu et ses habitants diaboliques.En plus de devoir vous échapper du monastère, vous devrez composer avec les différents traumas et la santé mentale de chacun des personnages pour les empêcher de perdre les pédales.The Stone of Madness sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch début 2025.