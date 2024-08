Faaast Penguin arrive en septembre

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:25:00 par Stacy Bozor

Ils volent pas, on fait avec les moyens du bord

Faaast Penguin, un jeu de course multijoueur chaotique développé par Historia Inc., débarque en septembre sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Steam et l'Epic Games Store, comme annoncé lors du Future Games Show à la Gamescom. Les préinscriptions pour la bêta ouverte sont déjà accessibles, et se déroulera les 7 et 8 septembre 2024.Dans ce jeu, affrontez jusqu'à 50 amis dans une bataille royale où des pingouins dévalent des pentes en glissant sur le ventre jusqu'à la ligne d'arrivée. Jouez en multijoueur local ou en ligne avec jusqu'à quatre amis, éjectez vos adversaires du parcours, utilisez des boosts de vitesse, ramassez des bonus, et empruntez des raccourcis aériens risqués pour remporter la course. Accumulez des points sur 16 pistes différentes pour être couronné Pingouin le plus rapide et utilisez vos points pour débloquer des skins et accessoires originaux. De nouvelles saisons post-lancement introduiront des thèmes, pistes et contenus inédits.