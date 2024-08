Tavern Keeper sortira en accès anticipé sur PC le 5 novembre

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:35:00 par Marie Vallée

Et une autre tavernier !

Tavern Keeper est un jeu de simulation de gestion de taverne fantastique. C’est à la fois une simulation détaillée de gestion d’entreprise, un jeu de décoration créative et un livre d’histoire interactif. Dans ce monde fantastique humoristique, votre rôle sera de transformer un établissement miteux au fin fond du royaume en une taverne florissante : construisez des pièces, placez des objets, gérez vos provisions et recrutez du personnel. La démo disponible sur Steam permet d’apprendre les ficelles du métier, de gérer l’établissement quelques jours et d’avoir un aperçu de la narration interactive et des fonctionnalités décoratives. La démo disponible à la Gamescom présente en plus un aperçu du Workshop où les joueurs peuvent créer leurs propres meubles et décorations. Tavern Keeper est un jeu de Greenheart Games, studio connu pour le jeu Game dev Tycoon. Il sortira en accès anticipé le 5 novembre sur Steam