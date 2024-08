Annoncement de WILL: Follow The Light, une aventure narrative

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 10:50:00 par Marie Vallée

Sacrément determiné le monsieur

WILL: Follow The Light est un jeu d’aventure narrative à la première personne. Le joueur incarne Will, un homme intrépide qui a grandit en mer et qui s’aventure vers le nord à la recherche de son fils disparu. Le joueur voyagera à travers les dures latitudes nordiques où des défis l’attendent sur la terre comme en mer. A bord d’un voilier ou en traîneau de chien il devra braver le froid pour trouver des réponses. Dans ce jeu, le réalisme est un mot d’ordre : les commandes du navire ont été développées en collaboration avec des voyageurs arctiques, les énigmes auquel le joueur fera face sont inspirés d’éléments de la vie réelle et il devra tracer son chemin à l’aide d’une station météorologique authentique et d’un système de navigation réaliste. Pour continuer dans cette volonté, c’est le moteur de jeu Unreal Engine 5 qui a été choisi pour le développement du jeu. En ce qui concerne le récit, l’emphase est mise sur la relation entre un père et un fils et l’importance de prendre soin des êtres chers. L’aventure prévoit d’emmener les joueurs dans des montagnes russes émotionnelles à travers des orages sauvages et le silence retentissant de la solitude.WILL: Follow The Light est un jeu de TomorrowHead. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en 2025 et peut dès à présent être mis en Liste de Souhait sur Steam