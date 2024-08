- Wilmot works it out, un jeu de puzzle dévoilé à la Gamescom

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

C'est carré

Wilmot works it out est un jeu de construction de puzzles qui consiste à compléter de jolies images et à les accrocher dans sa maison. Ce jeu est la suite du jeu d’organisation Wilmot’s Warehouse . Vous y incarnez une nouvelle fois Wilmot qui rentre cette fois ci chez lui pour se détendre après avoir rangé son entrepôt en triant des pièces de puzzle. Les joueurs pourront réaliser 60 puzzles originaux, débloquer de nouvelles pièces de la maison et des objets de personnalisation pour la décorer, le tout avec une bande sonore électronique douce et légèrement jazzy par Eli Rainsberry. Wilmot works it out est un jeu développé par Hollow Ponds et Richard Hogg et édité par Finji. Il sortira sur PC et Mac via Steam le 23 octobre 2024.