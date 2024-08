Section 13 : un roguelite plein de mystères et de combats intenses

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Encore quelqu’un qui a fait des expériences bizarres dans une base secrète

Section 13 est un jeu narratif d’action, roguelite et shooter annoncé lors de la Gamescom. Le jeu était anciennement connu sous le nom de Blackout Protocol lors de sa phase d’Early Access. Des changements importants pour améliorer l’expérience ont pu être faits grâce aux retours des joueurs. Dans ce jeu, le joueur, seul ou en co-op avec des amis, incarne un agent de S2P qui a pour mission d’infiltrer la mystérieuse Section 13, envahie par des expériences mortelles. Il devra se battre contre des hordes d’ennemis, découvrir de sombres secrets et enfin s’enfuit des lieux vivant. Pour sa mission, le joueur aura le choix entre 4 agents avec chacun ses capacités et son histoire propre. Pour l’instant, le jeu comprend 16 pistolets, 6 armes de lancer et 9 armes de mêlée pour pouvoir se battre contre les ennemis dangereux et les boss redoutables qui rodent dans les 12 niveaux qu’il faudra traverser. L’agencement des niveaux est fait en utilisant de la génération procédurale pour permettre de vivre une nouvelle aventure à chaque fois. Au cours de la partie et pour survivre à des combats de plus en plus intenses, le joueur pourra utiliser le système de progression pour améliorer son personnage et son arsenal.Section 13 est un jeu de Ocean Drive Studios. Il sera disponible sur PC, Xbox et Playstation et a une sortie prévue pour début 2025. Une demo est disponible sur Steam