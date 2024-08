- God Save Birmingham : des zombies au Moyen Age

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:10:00 par Marie Vallée

Sympathiques ces anglais

God Save Birmingham est un jeu de simulation de survie contre des zombies au Moyen Âge annoncé lors de la Gamescom. Le joueur se réveille d’un profond sommeil en tant que seul survivant de la ville de Birmingham qui s’est fait envahir par des morts-vivants. Armé seulement de ses poings pour commencer, il devra explorer la ville pour y trouver des havres de sécurité et récolter des ressources essentielles à sa survie. L’atmosphère et l’environnement que le joueur explorera se veut fidèle au Birmingham du 14ème siècle. Avec sa physique réaliste, le jeu veut proposer une expérience à la fois challengeant et amusante.God Save Birmingham est un jeu d’Ocean Drive. Il est possible de le mettre dans sa Liste de Souhaits sur Steam