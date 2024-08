- World Crafter TD sortira au 4e trimestre de 2024

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:05:00 par Stacy Bozor

Ça rappelle les TD de Wuwa

World Crafter TD, développé et édité par Tbjbu2, est un jeu mêlant défense de tour et survie. Rassemblez des ressources, fabriquez des objets, construisez des tourelles, et repoussez les vagues d'ennemis tout en étendant votre territoire pour assurer votre défense !Collectez des ressources et fabriquez des matériaux pour créer de l'équipement utile, des tourelles et des structures. Repoussez des vagues d'ennemis en utilisant des tourelles ainsi que des armes de mêlée et à distance. Agrandissez votre territoire pour découvrir de nouvelles ressources et recettes d'artisanat, dans une boucle de jeu intense et addictive.Le jeu est prévu pour fin 2024. Il y a une démo disponible sur Steam , et vous pouvez également l’ajouter à votre liste de souhait.