- Nouveau trailer pour The Spirit of the Samurai

Publié le Vendredi 23 août 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

La direction artistique me fait frétiller

The Spirit of the Samurai est un jeu d’aventure dans lequel le joueur incarne Takeshi, un samouraï qui se bat pour défendre son village des attaques incessantes d’Oni. Vous serez accompagné dans votre aventure par Kodama le petit esprit courageux et Chisai le chat guerrier. Chacun des personnages est jouables et interagit à sa propre manière avec l’environnement. Le jeu vous fera traverser des lieux tels que des villages en ruine, des grottes de montagne, des cimetières désolés et bien plus encore. En utilisant des armes issues du japon féodal telles que l’iconique katana, vous devrez vous battre contre des tengus, des morts vivants et diverses autres créatures toutes inspirées de la mythologie japonaise pour atteindre le château d’Oni. Le gameplay mêle combats intenses à l’épée, exploration et platforming précis. La maîtrise des coups variés du jeux vous permettra de les combiner dans de puissants combos qui peuvent être personnalisés dans l’éditeur de combo. Un autre des points notables de ce jeu est sa direction artistique. Celle-ci est très détaillée et est dans un style stop motion inspiré du travail de Ray Harryhausen.The Spirit of the Samurai est un jeu développé par Digital Mind Games et édité par Kwalee. Il sortira sur PC via Steam et l’ Epic Game Store en automne 2024.