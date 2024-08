- Le nouveau trailer de Tales of Iron II : Whiskers of Winter

Publié le Lundi 26 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Mort aux chauve-souris !

Durant la Gamescom 2024, qui s'est achevée dimanche 25 août, United Label et Odd Bug Studio ont diffusé le nouveau trailer de leur prochain jeu, Tales of Iron II : Whiskers of Winter.Dans ce jeu d'action et d'aventure en 2D, vous incarnez une souris en quête de vengeance et de sang. Les chauve-souris sont de retour, et ça ne plaît pas à tout le monde.En tant que joueur, vous devrez prendre la voie de la violence et massacrer jusqu'à la dernière chauve-souris. Pour cela, vous aurez accès à un arsenal d'armes et d'équipements qu'il faudra apprendre à maîtriser.Tales of Iron II propose un défi corcé, et vous pourrez améliorer votre base en y consruisant des bâtiments, ce qui vous donnera accès à de nouveaux équipements.Tales of Iron II : Whiskers of Winter sortira en février 2025 sur PC et consoles.