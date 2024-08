- Life is Strange : Double Exposure : plus d’informations sur les pouvoirs de Max

Publié le Lundi 26 août 2024 à 10:15:00 par Marie Vallée

2,21 gigawatts !

Une nouvelle bande annonce pour Life is Strange : Double Exposure a été dévoilée à la Gamescom. Cette dernière présente notamment la nouvelle évolution des pouvoirs de Max Cauldfield, l’héroïne du jeu. Cette dernière peut désormais circuler entre 2 réalités parallèles et apercevoir la 2ème réalité avant de s’y rendre. Cela lui permet par exemple de pouvoir écouter les conversations de l’autre côté sans se faire repérer. Ces pouvoirs lui seront utiles car elle cherche à résoudre le meurtre de son amie Safi. Pour découvrir ce qu’il s’est passé et empêcher le meurtre, Max devra utiliser ses nouveaux pouvoirs pour résoudre des énigmes, se frayer un chemin à travers les dynamiques sociales complexes du campus et explorer les mystères de l’université de Caledon. Life is Strange : Double Exposure est un jeu développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix. Il sortira sur Xbox Series X|S, PS5 et PC via Steam et le Windows Store le 29 octobre 2024 et plus tard sur Switch. Trois éditions seront disponibles : standard, deluxe et ultime.