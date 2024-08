- Industry Giant 4.0 : un trailer spécial Gamescom

Publié le Lundi 26 août 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Dream big

A l'occasion de la Gamescom 2024, Industry Giant 4.0 a diffusé un nouveau trailer.Ce jeu est dédié aux fans simulations d'entreprise et d'industrie. Dans Industy Giant 4.0, vous pourrez explorer votre côté entrepreunarial en gérant tous les aspects d'une grande industrie : des transports de marchandises aux plannings de production, en passant par les finances et la construction de bâtiments.Votre entreprise sera aussi affectée par des éléments extérieurs dont vous devrez tirer le meilleur parti. Il pourra s'agir par exemple de la météo et des saisons, qui pourraient ralentir le transport de vos marchandises.Industy Giant 4.0 promet une expérience de simulation immersive et complète, et sa sortie est prévue pour fin 2024 sur PC via Steam