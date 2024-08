- Lost Legions : Du gameplay et plus d’informations sur la date de sortie

Publié le Lundi 26 août 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Engagez-vous, rengagez-vous qu’y disaient !

Lost Legions est un jeu de survie en monde ouvert où vous incarnez un légionnaire romain après la bataille de Teutobourg qui a été un désastre pour l’armée romaine. Avec jusqu’à 3 amis, vous devrez survivre dans un monde inspiré de la région allemande de la Forêt de Teutobourg. Explorez différents biomes, fabriquez de meilleurs équipements, combattez des barbares, construisez des camps de guerre romains, sauvez et recrutez des légionnaires romains et enfin récupérez les 3 bannières des Lost Legions pour sauver l’honneur de Rome. Le gameplay de Lost Legions se concentre sur 3 aspects majeurs : conquête, gestion de PNJ et narration.Lost Legions est un jeu de Tarok Interactive. Il sortira en Early Access sur Steam lors du 2ème trimestre de 2025.