Endzone 2 dès maintenant en accès anticipé

Publié le Mardi 27 août 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Pour les fans de The Last of Us

Assemble Entertainment a lancé Endzone 2 en accès anticipé sur Steam. C’est un jeu de construction de colonies de survie post-apocalyptique. Les joueurs doivent reconstruire l'humanité dans un monde impitoyable en utilisant leur intelligence et leur résilience. Ils explorent des terres désolées pour trouver des ressources et développer leurs colonies au milieu du chaos. Le jeu propose de choisir librement son point de départ, de maîtriser le commerce et de construire des routes commerciales essentielles à la survie.L'éditeur prévoit de soutenir le jeu avec plusieurs mises à jour à venir. Une première mise à jour en septembre apportera des améliorations à la simulation des colons, des corrections de bugs et des optimisations. En octobre, la mise à jour "Let There Be Light" introduira la production d'électricité, la transformation de ruines en bâtiments, ainsi que de nouvelles missions secondaires et points d'intérêt.Endzone 2 est disponible en accès anticipé sur Steam et GOG