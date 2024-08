(TEST) Deathbound : de bonnes idées (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 26 août 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Mais mal exécutées

En tant que fan de souls-like, et plus particulièrement des jeux Fromsoftware, j'étais ravi de tester Deathbound.Tellement ravi que je me suis peut-être montré un peu trop indulgent lors de mes premières heures de jeu, mais que voulez-vous, on est maso ou on ne l'est pas.N'empêche que, avec ses tentatives ratées, Deathbound à le mérite d'être un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire, tout en restant un jeu plein de bonnes volontés.Ni un réussite, ni une catastrophe absolue, j'aime voir ce jeu comme un nanar du jeu vidéo. Malgré tout, faut pas déconner, il ya des erreurs qui sont impardonnables, mais ça, j'en parle plus en détails dans mon test.