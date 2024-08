Inscription et premier dépôt - Instructions pour les débutants de 1win

Publié le Mardi 27 août 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Guide étape par étape pour vous inscrire et effectuer votre premier dépôt sur 1win

Qui peut s'inscrire à 1win ?

Inscription rapide sur 1win

Indiquez la devise que vous utiliserez. Saisissez un numéro de téléphone et un e-mail. Définissez un mot de passe. Cliquez sur l'icône plus et écrivez le code bonus, s'il est disponible. Confirmez votre accord avec les règles de l'entreprise. Confirmez l'enregistrement.

Inscription via les réseaux sociaux

Rechargez votre solde sur 1win

Cliquez sur le bouton top-up top-up dans le menu en haut. Spécifiez le service de paiement. Saisissez le montant du paiement. Assurez-vous que le dépôt correspond aux limites établies. Indiquez les détails requis. Les données à saisir dépendent du mode de paiement. Si vous utilisez une carte bancaire, indiquez son numéro, son code de sécurité, sa durée de validité, son nom et son prénom en latin. Les portefeuilles électroniques vous permettent d'effectuer des paiements en saisissant votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. En cas d'utilisation d'un portefeuille de crypto-monnaies, indiquez son numéro. Confirmez l'opération.

Neosurf - 30-50000 MAD ;

Perfect Money - 50-8600 MAD ;

Carte bancaire - 50-57800 MAD ;

MoneyGo - 50-100000 MAD ;

Skrill - 300-9100 MAD.

Récompense de départ pour le premier dépôt

Que faire en cas d'éventuels problèmes d'inscription ou de paiement ?

L'entrée sur le site ne fonctionne pas. Dans la plupart des cas, ce problème est dû à une connexion réseau défectueuse. Vérifiez la qualité de la connexion au réseau. Si les autres sites s'ouvrent normalement, cela signifie que 1win est en cours de travaux techniques. Attendez quelques heures.

L'autorisation échoue. En général, les personnes qui ont introduit un mot de passe incorrect ne peuvent pas obtenir d'autorisation. Rétablissez vos données d'autorisation à l'aide du formulaire spécial. La restauration s'effectuera par téléphone ou par courrier électronique, qui sont liés au compte. En cas de difficultés, contactez le support technique pour retrouver l'accès au compte.

Les données d'autorisation sont correctes, mais vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte. Un tel problème indique que votre compte personnel a été bloqué. Contactez le support technique pour savoir si le blocage est temporaire ou permanent.

Beaucoup de temps s'est écoulé, mais les fonds ne sont pas arrivés sur le solde. Ce problème est dû à des dysfonctionnements du côté de la banque qui traite le paiement. Contactez l'assistance du service que vous utilisez pour traiter la transaction afin de résoudre le problème.

L'opération de paiement a été rejetée. Seuls vos propres comptes peuvent être utilisés pour effectuer des paiements sur 1win. Si vous utilisez, par exemple, la carte bancaire d'une autre personne, la transaction sera rejetée.

Avantages de l'inscription à 1win

Des marchés sportifs et cybersportifs avec des cotes favorables ;

Une variété d'offres de bonus ;

Jouer pour de l'argent aux machines à sous vidéo, à la roulette, aux cartes ;

Des casinos en direct avec des retransmissions de vrais croupiers ;

des tournois, où les joueurs s'affrontent pour remporter une partie de la cagnotte.

Si vous souhaitez parier sur 1win, vous devez vous inscrire et effectuer un dépôt. Veuillez lire notre guide du débutant pour savoir comment procéder.1win attire les utilisateurs du Maroc grâce aux conditions qu'il offre. Des récompenses variées, des listes approfondies, une énorme sélection de machines - tout cela encourage les parieurs et les joueurs à s'inscrire sur le site. L'application 1win a été développée spécialement pour ceux qui préfèrent utiliser leur téléphone pour faire des pronostics. Vous pouvez utiliser pleinement les services de la société en créant un compte et en l'approvisionnant.L'inscription à 1win est réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans. Cette restriction est due aux exigences imposées par la licence de Curaçao. Si une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité 1win login, elle ne pourra pas passer la vérification et, par conséquent, retirer des fonds.Il n'est possible de créer un profil sur 1win https://1wins-morocco.com/app/ qu'une seule fois. Le multi-compte est interdit par les règles de l'entreprise. Si une telle infraction est constatée, l'administration de 1win bloquera tous les comptes personnels de l'utilisateur.Les personnes inscrites au registre des personnes souffrant de dépendance au jeu ne sont pas autorisées à s'inscrire. Cette restriction est due au fait que 1win adhère aux principes du jeu responsable et s'efforce de fournir aux parieurs une expérience de pari sûre.Pour créer un profil, ouvrez le bureau du bookmaker. Cliquez sur le bouton d'enregistrement :Sélectionnez « Rapide ».L'autorisation s'effectuera ensuite automatiquement.Après avoir cliqué sur le bouton d'inscription, vous pouvez sélectionner l'option « Réseaux sociaux ». Dans ce cas, il vous suffira de sélectionner une devise, d'accepter la politique de 1win et de saisir un code promotionnel, le cas échéant. Pour vous inscrire, cliquez sur l'icône d'un des réseaux sociaux les plus populaires au Maroc. Les options disponibles incluent Google, Telegram. Vous pouvez autoriser l'opération dans votre espace personnel en confirmant l'identification de votre compte sur le site web concerné.Une fois connecté à votre profil, vous pouvez recharger votre solde. L'algorithme est le suivant :Les fonds seront crédités sur le solde instantanément. Les limites suivantes s'appliquent :Les portefeuilles de crypto-monnaies sont également fréquemment utilisés au Maroc. La particularité de ces options de paiement est qu'elles ne prévoient pas de limite maximale. Vous pouvez déposer à partir de 100 dirhams. 1win ne prélève pas de commission, quelle que soit l'option de paiement.Votre premier dépôt vous donne droit à une prime de démarrage. Celle-ci est égale à 200% du montant déposé, avec un maximum de 5000 MAD. Le bonus peut être utilisé pour effectuer un 1win bet. Pour retirer la récompense, il faut la miser.La société a veillé à ce que même les débutants n'aient aucune question à se poser lors de l'inscription, de la connexion à un compte et de la création d'un dépôt. Cependant, certains utilisateurs rencontrent encore des difficultés. Examinons les problèmes liés à l'autorisation et au paiement, ainsi que les moyens de les résoudre :Vous pouvez contacter le support technique de 1win par chat en ligne ou par e-mail.Sans inscription sur 1win, vous ne pouvez jouer qu'en mode démo. En créant un profil, l'utilisateur a accès à :L'inscription et le dépôt dans l'un des bureaux des bookmakers les plus célèbres ne devraient pas poser de problèmes, même pour les utilisateurs inexpérimentés. Si vous voulez faire une pause dans vos paris, visitez le 1win casino avec les meilleurs jeux de hasard des développeurs les plus populaires au Maroc.