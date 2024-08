Pyrene le 13 septembre 2024

Publié le Mardi 27 août 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Ça s’annonce mouvementé

Après le succès de FORWARD: Escape the Fold, Christophe Coyard, ancien développeur solo devenu chef de studio, revient avec Pyrene, un nouveau jeu qui s'inspire de son prédécesseur tout en poussant les idées encore plus loin.Le jeu sortira le 13 septembre sur Steam avec une démo disponible dès maintenant, pour PC et Mac. Il propose une expérience roguelike avec plusieurs personnages jouables, y compris une belette, et une variété de biomes distincts.Les joueurs devront s'unir avec les villageois pour affronter le démon Herensuge et ses hordes infernales, tout en utilisant leurs compétences en deck-building pour survivre aux donjons impitoyables des Pyrénées.Développé par une équipe passionnée, Pyrene offre tous les éléments classiques du genre roguelike, avec un système de deck-building et un combat récompensant la maîtrise du jeu. Basé sur la mythologie basque, un cadre rarement exploré dans les jeux vidéo, Pyrene se distingue par ses décisions stratégiques qui équilibrent simplicité et profondeur. Les joueurs peuvent incarner différents personnages aux compétences uniques, et avec une grande rejouabilité grâce à une multitude d'objets, biomes, et sorts.