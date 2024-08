Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves : un nouveau trailer de gameplay

Publié le Mardi 27 août 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Schtroumpfement sympathique

Un nouveau trailer de gameplay a été dévoilé pour le jeu de plateforme 3D Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves. Gargamel a endormit le village en empoisonnant la salsepareille et vous vous retrouvez avec la mission d’aller explorer les rêves et les cauchemars des schtroumpfs pour les réveiller. Seul ou avec un ami vous pourrez explorer 4 mondes oniriques à la direction artistique colorée avec 12 niveaux et 16 mini-niveaux. Le jeu vous offre aussi la possibilité de personnaliser votre schtroumpfs grâce à diverses tenues dont il faudra collecter les patrons dans les niveaux.Les Schtroumpfs – L’Epopée des Rêves est développé par Ocellus Studio et édité par Microid. Il sortira le 24 octobre et sera disponible sur PC ( Steam GOG , Microsoft Store), PS4 et 5 , Switch et Xbox One et Series X|S. Deux éditions spéciales seront disponibles : l’Edition Rêverie (disponible en précommande sur Switch, PS4 et 5) et l’Edition Deluxe Digitale (bientôt disponible sur PC via Steam, Epic Game Store et GOG).