100 trucs à savoir sur la Super Nintendo

Publié le Mardi 27 août 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

J'attends celui sur la Wii

Avis aux nostalgiques l'époque où "Les jeux c'était mieux avant" : Omaké Book propose désomais un recueil d'annecdotes sur la console Super Nintendo.Ces 100 annecdotes parlent de la fabrication de la console, de ses jeux et de leur développement, mais aussi bien sûr de ses multiples accessoires - souvent - étranges.Les pages se veulent richement illustrées et la lecture est facilitée par les identifications colorées qui classent chaque annecdote en 4 catégories : Software, hardware, playhistoire et périphériques.Les différentes annecdotes que contient le livre ont été regroupées par Vincent Jourdaa, journaliste spécialisé dans la pop culture.Sortie au début des années 90, la Super Nintendo a désormais plus de trente ans, et si les plus jeunes n'y ont jamais joué, ce recueil semblent être un guide idéal pour se faire une idée de ce à quoi ressemblait le gaming au tenps des dinosaures.Super Nintendo : 100 trucs à savoir sera disponible à partir du 26 septembre 2024, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site d' Omaké Book