- Nouveau trailer de gameplay pour Sword Art Online : Fractured Daydream

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Des raids à 20 joueurs ? Là on parle !

Sword Art Online : Fractured Daydream est une nouvelle adaptation de la licence Sword Art Online en jeu vidéo.Cet opus propose un scénario inédit, dans lequel Galaxia, un système permettant de recréer le passé n'a pas fonctionné comme prévu. Les différents mondes virtuels de SAO se mélangent, et les joueurs sont transportés d'un univers à l'autre.Au commandes de Kirito et de ses amis, les joueurs devront explorer les différents jeux pour résoudre cette anomalie.En plus de son mode histoire en solo, le jeu propose un mode coopératif, dans lequel jusqu'à 20 joueurs pourront se réunir pour affronter les ennemis les plus puissants de Sword Art Online.C'est dans ce mode de jeu en ligne que les joueurs porront contrôler les compagnons de Kirito. Ces derniers sont répartis en 6 rôles en fonction de leurs spécialités. Les personnages jouables dans le mode multijoueur se débloqueront au fur et à mesure de la progression des joueurs dans le mode histoire.Une nouvelle bande-annonce nous présente rapidement l'histoire de Sword Art Online : Fractured Daydream, et s'attarde surtout sur le mode de jeu en ligne et le gameplay.Sword Art Online : Fractured Daydream sortira le 4 octobre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch