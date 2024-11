Mirthwood, un RPG en monde ouvert inspiré de Fable et Stardew Valley

Publié le Jeudi 7 novembre 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On y jette un oeil ? (si on le jette, autant le prendre à quelqu'un d'autre)

Mirthwood est un RPG en monde ouvert quia voue s'inspirer de jeux tels que Fable, Rimworld, The Sims et Stardew Valley. Il est développé par Bad Ridge Games, un studio américain composé de deux personnes uniquement, et édité par V Publishing.Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam Fuyant une contrée en guerre, vous vous installez dans une nouvelle région. Vous allez devoir construire une ferme, semer, récolter, faire de l'élevage, vendre votre production en ville... mais aussi fonder une famille, nouer des relations...Vous pourrez aussi partir à l'aventure pour glaner de nouvelles ressources et des trésors.