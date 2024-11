Teenage Mutant Ninja Turtles - Splintered Fate est sorti sur PC

Publié le Jeudi 7 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un soupe opéra ?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est un jeu d'aventure et d'action en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.Après être sorti sur Apple Arcade, puis sur Nintendo Switch en juillet dernier, il vient de sortir sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Vous allez incarner Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo à la recherche de Splinter, kidnappé par Shredder à travers un mystérieux portail.Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est signé Super Evil Megacorp.