Pets Hotel débarque sur Xbox

Publié le Jeudi 7 novembre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pas wouf

Sorti au printemps 2023 sur PC, puis quelques temps après sur PlayStation 5, le jeu Pets Hotel débarque demain sur Xbox Series.Signé Games Incubator et édité par Ultimate Games, Pets Hotel vous permet d'incarner le propriétaire d’un hôtel pour animaux.Vous devrez le gérer mais aussi vous occuper des pensionnaires. Chaque animal aura des besoins que vous pourrez apprendre via leur propriétaire et que vous devrez satisfaire. Il faudra les nourrir, les abreuver, les toiletter, mais également jouer avec eux. Et bien entendu, ramasser leurs crottes.Vous pourrez aussi leur faire des petits massages. Le jeu se joue en vue subjective. Vous pourrez vous occuper de chiens, chats, lapins... et d'autres bestioles encore. Mais pas les manger. Non, non, non. On ne mange pas un lapin domestique. Enfin si, on peut, mais ce n'est pas bien. C'est bon, mais ce n'est pas bien.Vraiment ? C'est pas bien ? Vous êtes sûr ?