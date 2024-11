(TEST) Dragon Ball Sparking! Zero (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Kamé Ha, mais ho ?

C'est depuis son lit d'hôpital que Vincent a écrit le test de Dragon Ball Sparking! Zero, avec la seule main de valide qu'il lui restait et le seul oeil à peu-près ouvert qu'il avait.Il faut dire que, galvanisé par ses nombreuses parties de jeu lors de son test, Vincent a cru bon de débarquer au bureau habillé en pyjama orange, les cheveux décolorés en blond platine, pour défier un par un chaque membre de la rédaction.Il a commencé par éclater Julia, défoncer Arthur, exploser Sylvain, coller une raclée à Yassine, puis Côme et Matis, s'en est pris à Théo, pour finalement combattre Walid et terminer par Inès, suivant un ordre de puissance qu'il avait lui-même établi. Avant, pour finir, de s'attaquer au boss. Moi.Sauf que moi, je ne suis pas très Dragon Ball. En ce moment, je suis plutôt NHL. Et au final, on sait maintenant que même en y mettant toute sa meilleure volonté, un Kamé Hamé Ha ne vaut pas grand-chose face à un grand coup de crosse dans la tronche.