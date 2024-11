- The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'épisode précédent...

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC le 14 février 2025. Pour rappel, le premier opus est sorti cet été et nous l'avions testé ici Une nouvelle vidéo a été dévoilée et revient justement sur les événements qui ont été décrits dans le premier opus, histoire de vous raffraîchir la mémoire.Quant à cette suite, elle se déroule à nouveau à Calvard, où la population vit désormais des jours heureux jusqu'à ce qu'une une série de meurtres commis par une horrible bête écarlate vienne briser ce bonheur... Certaines factions vont en profiter pour se mettre en avant, qu'il s'agisse de poursuivre la bête ou profiter du chaos...