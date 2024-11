- Tomb Stalkers : le jeu d'archéologie façon Indiana Jones, sort le 6 décembre

Publié le Mercredi 6 novembre 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le studio Itchy Games vient d'annoncer la sortie de son jeu Tomb Stalkers pour le 6 décembre prochain, sur PC, via Steam . Pour rappel, il s'agit d'un peit jeu d'arcade indépendant, de type action puzzles.Vous allez incarner un archéologue/aventurier à la Indiana Jones, arpentant les tombeaux à la recherche de reliques... Votre dernière mission, mandatée par le British Museum, est de découvrir les secrets de la célèbre cité d'El Dorado, fraîchement découverte. Petit souci : elle est habitée.Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam.Notez que le jeu peut être joué en coop à 2. Il proposera 25 niveaux dans 5 scenarii, trois modes de jeu (Arcade, Original, Survie) et proposera une fin secrète...