Comix Zero, un metroidvania dessiné original

Publié le Jeudi 7 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Comix Zero est un metroidvania, soit un jeu d'action-plateformes, qui s'inspire des Comics dans sa forme. Autrement dit, graphiquement, on a l'impression d'être dans un Comic. Décors et personnages dessinés, écran divisé en cases, sons retranscrits à l'écran par des onomatopées...Original et visuellement pas dégueu, le jeu est signé Bear Games et sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch sans doute l'année prochaine.Il vous met dans la peau d'un type lambda. Pas un héros. Un "nobody". Un Zéro, quoi.Dans une ambiance humoristique, mais avec une inspiration de jeux tels que Elden Ring pour son univers, Comix Zero vous entraîne dans une aventure originale et dans un monde non-linéaire.Il a largement réussi à titiller notre intérêt. On vous propose de le découvrir en vidéo.