Planet Coaster 2 est sorti

Publié le Jeudi 7 novembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Non mais à l'eau, quoi...

Parce que le monde est devenu une grande foire, Frontier Developments vient de sortir Planet Coaster 2. Cette suite, dont le premier opus sorti en 2016 a remporté un bon petit succès, reprend le même système que son aîné : vous devez créer et gérer un parc d'attractions.Vous pourrez construire des montagnes russes ainsi que, grosse nouveauté, les fameux parcs aquatiques. Surprenez vos visiteurs avec des toboggans ou encore des piscines à vagues, mais n’oubliez pas que vous devrez superviser le tout avec la sécurité maximale.Vous aurez le choix parmi trois modes de jeux : Carrière,pour découvrir des scénarios, Franchise, pour monter le plus haut dans les classements des parcs mondiaux et Bac à sable pour construire un parc épique qui vous ressemble.Il sera possible de jouer avec des amis, en visitant leur parc et en testant leur manège mais aussi en partageant un niveau pour construire ensemble.