(TEST) Life is Strange : Double Exposure (PC, Xbox Series, PS5)

Publié le Vendredi 8 novembre 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Quasiment 10 ans qu’on attendait cette suite !

Quand on pose la question aux gens sur ce qu'ils feraient s'ils avaient la capacité de remonter dans le temps, on a généralement droit à des réponses mielleuses du genre "retrouver un être cher" ou, comme Marty, prévenir ses parents d'y aller mollo avec leur fils s'il met un jour accidentellement le feu au tapis du salon.Tu parles. Tout le monde sait pertinemment que la première chose qu'on ferait, c'est se refiler les résultats sportifs ou du Loto de ces 20 dernières années. "Et souviens-toi, met tout ce que tu possèdes sur 3 buts dont deux de la tête de Zidane à la 27e et à la 45e !".Théo, lui, a préféré sauver des vies dans Life is Strange: Double Exposure. Quitte à briser le continuum espace-temps.