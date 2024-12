- Eriksholm: The Stolen Dream, un nouveau jeu d'infiltration narratif

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Joli et intéressant

Eriksholm: The Stolen Dream est un jeu narratif d'aventure, de type infiltration, développé par River End Games et édité par Nodcurrent Labs. Il est prévu sur Steam dans le courant de l'année 2025.Vous êtes Hanna. Dans votre petite ville d'Eirksholm, votre frère disparaît. Alors que des catastrophes s'abattent sur les habitants, vous allez tout faire pour retrouver votre frère et tenter de comprendre ce qui peut bien se passer.Le jeu vous entraîne dans une ambiance scandinave au début du XXe siècle.En tout cas, ça a l'air joli et sympa. A suivre de près, donc.La première vidéo du jeu vous dévoile les personnages d'Alva et Sebastian, qui se joindront à la quête. Une longue vidéo de gameplay devrait être diffusée la semaine prochaine.