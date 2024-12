Railroads Online est sorti

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Savez-vous planter les tchous ?

Disponible pendant 3 ans en accès anticipé, le jeu Railroads Online est désormais disponible en version complète PC, donc, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Le jeu est développé par Stefan Kelnberger et vous permet de construire tout un système ferroviaire, allant des rails aux gares, afin de transporter et vendre des marchandises.Le jeu est multijoueur en ligne, jouable jusqu'à 15. De nombreux types de locomotives, de wagons, de pièces d'équipement ou de marchandises vous attendent sur les 4 cartes disponibles.