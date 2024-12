Orcs must Die! Deathtrap annoncé pour le 23 janvier

Publié le Vendredi 6 décembre 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Verts, moches et méchants

Orcs Must Die! Deathtrap est annoncé pour le 23 janvier 2025. Le jeu est toujours prévu sur PC et Xbox Series X/S . A mi-chemin entre le roguelite et le Tower Defense, le jeu sera jouable jusqu'à 4 en coop.Niveau personnage, vous aurez le choix entre 6 Mages de Guerre différents, chacun avec des capacités et un style de jeu qui lui sont propres. La difficulté s'adaptera en fonction du nombre de joueurs.Il faudra, comme d'habitude, défoncer des orcs pour progresser. Pour ce faire, vous devrez améliorer vos capacités, votre équipement et vos pièges.Il faudra aussi utiliser l’environnement tout en mettant les conditions météorologiques ainsi que l’heure de la journée de votre côté pour pouvoir espérer repousser les hordes les plus tenaces.Une nouvelle vidéo de gameplay a été publiée.