- Borderlands 4 : une première bande-annonce

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Plus de tout

Borderlands 4 est annoncé pour 2025, sur PC, Xbox Series et PS5. Il sortira sur l'année fiscale de 2026, donc après fin juin.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée. Elle montre The Timekeeper, un dictateur qui dirige son peuple depuis les cieux. Le jeu vous envoie sur la planète Kairos, en proie à une catastrophe mondiale.Le jeu promet plus d'action, plus d'armes, plus d'ennemis, un arbre de compétences plus fourni permettant une personnalisation encore plus forte, de nouvelles mécaniques de déplacement...Le jeu sera jouable jusqu'à 4 en coop.