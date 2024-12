Sid Meier's Civilization VII dévoile son intro

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sublime !

Civilization VII sortira sur PC, certes, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est annoncé pour le 11 février 2025.On vous rappelle que vous allez y diriger un Empire et tenter de vous développer, culturellement, scientifiquement et militairement, dans le but de dominer le monde. Vous incarnerez un dirigeant historique, chacun doté de compétences spéciales.Fiiraxis et 2K Games ont dévoilé la cinématique d'introduction du jeu. C'est beau, c'est bien fait, on aimerait presque voir un long-métrage avec cette qualité.