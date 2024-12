Dying Light : The Beast dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le Baron

Techland développe un nouvel épisode de la série Dying Light, à sortir en 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'intitule Dying Light : The Beast.Ce qui devait être un simple DLC pour Dying Light 2, sera finalement un jeu à part entière, avec une durée de vie annoncée d'une petite vingtaine d'heures.On y retrouve le héros Kyle Crane, que l'on jouait dans le tout premier jeu, ici propulsé dans une aventure un peu différente de ce à quoi la saga nous a habitué. Exit les ruelles et les promenades sur les toits. C'est en pleine forêt que vous allez être jeté.Une nouvelle vidéo présentant l'antagoniste princiapal, le Baron, un scientifique qui a passé 13 ans à torturer Kyle en lui faisant subir des expériences.Libéré, Kyle va essayer de contrôler la bête en lui. Ou pas.La forêt de Castor Woods est un monde ouvert doté de complexes industriels, petits villages touristiques, sites naturels... Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Si vous avez la version Ultimate de Dying Light 2, le jeu sera proposé gratuitement.