Asfalia: Peur, parce que la peur est notre amie

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bouh !

Signé du studio belge Funtomata, Asfalia: Peur sortira le 14 janvier prochain. Il s'agit d'un petit jeu familial qui sortira sur PC, via Steam . Il sera proposé au prix de 7,99 €.Ce point'n click se déroule dans un monde fantastique où les peurs des enfants se transforment en monstres gentils, en un univers rempli de mystères et d'énigmes, mais surtout de bonheur et de joie.Le jeu, dessiné à la main, se veut destiné à toutes et tous, quel que soit l'âge du joueur, mais surtout apprendre à affronter ses peurs et ses problèmes.Il fait suite à Asfalia: Colère, précédent jeu du studio qui traitait... ben oui, de la colère.