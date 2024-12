Autogun Heroes: Supercharged, un nouveau shoot'em up plateformes

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On va buter des aliens

Développé par Nitro Games, Autogun Heroes: Supercharged est un shoot'em up mâtiné de plateformes qui sortira en 2025 sur PC, sur Steam Le jeu vous envoie buter des aliens, parce qu'ils viennent de conquérir une bonne partie de la galaxie et que, bon, y'a pas de raison de les laisser faire.Vous allez assembler votre équipe de héros, chacun ayant son lot de capacités et équipements particuliers. Les bonus et objets trouvés tout au long des niveaux permettront de palier leur faiblesses et améliorer leurs points forts.A découvrir en vidéo.