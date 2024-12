The Witcher IV annoncé en grandes pompes

Publié le Vendredi 13 décembre 2024 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Retour attendu

Il avait déjà été annoncé, mais sans effet et sans vidéo particulière. Aux Game Awards de Los Angeles, CD Projekt Red a dévoilé une longue vidéo de The Witcher IV.Durant 6 minutes, on découvre Ciri, en tant que protagoniste principale, alors qu'elle accepte un contrat d'un village terrorisé depuis plusieurs générations par un monstre qui demande des sacrifices rituels. Ce n'est plus en effet Geralt qui sera au centre de l'aventure, mais Ciri.The Witcher IV est développé sur Unreal Engine 5 et bénéficie du soutien de Nvidia.Le jeu n'a, pour le moment, pas de date de sortie annoncée ni de plateformes, même si ce sera très certainement sur PC, PS5 et Xbox Series.