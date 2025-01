Among the Trolls : promenade bucolique en Finlande

Publié le Vendredi 24 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A la recherche du Père-Noël ?

Développé par Avantgarden et édité par 505 Pulse, Among the Trolls est un jeu d'aventure qui sortira en accès anticipé dans le courant de l'année, sur PC, sur Steam Le jeu vous entraîne dans les forêts finlandaises à la recherche de secrets liés à votre famille.Entre aventure et survie, Among the Trolls parle de magie, d'équilibre avec la nature. Vos actions influenceront l'environnement mais aussi les animaux.Vous devrez construire un abri, chasser, créer des outils... le jeu veut aussi proposer une narration forte, pour immerger le joueur dans les légendes nordiques.