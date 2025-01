(TEST) Taito Milestones 3 (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 23 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas encore ça...

Après deux premiers opus pas spécialement folichons, Taito remet le couvert avec une suite. Alors on vous prévient, il y a sans doute plus de meilleurs jeux dans ce nouvel opus que dans les deux premiers (voire les deux premiers réunis). Mais pas de quoi fanfaronner pour autant.A l'heure où les solutions retro se multiplient en ligne ou via des bornes, mini-bornes ou consoles plus ou moins légales, mais facilement trouvables, pas certain que ce genre de compilation soit une idée lumineuse.A vous de voir...