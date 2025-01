Phantom Brave : The Lost Hero : la démo de ce JRPG est disponible

Publié le Jeudi 23 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Testez avant d'acheter

Développé par Nippon Ichi Software et édité par NIS America, Phantom Brave: The Lost Hero s'affiche désormais en démo. Vous pouvez donc tester le jeu avant sa sortie, prévue pour le 30 janvier, et ce gratuitement.Le jeu est attendu sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 à cette date et un peu plus tard sur PC. La démo est d'ailleurs actuellement disponible sur consoles, mais pas sur PC.Dans Phantom Brave: The Lost Hero , vous allez incarner Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms, qui voyage d'îles en îles en compagnie de Ash. Mais un jour, ils se font attaquer par un esprit et sa flotte fantôme et se retrouvent séparés.Marona fait alors la rencontre d'Abricot, le fantôme de la fille d'un pirate légendaire, qui lui promet de l'aider. Vous allez alors partir à la recherche de Ash, vous faire de nouveaux alliés en route et affronter la flotte fantôme qui vous a attaqué.