- Bushcraft Simulator annoncé sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Promenons-nous dans les bois...

La Nintendo Switch 2 aura aussi droit à son lot de jeux "particuliers". Le mot particulier, ici, voulant dire à la fois tout et rien, et étant surtout employé pour ne pas être malpoli.Bushcraft Simulator est développé par le studio polonais A2 Softworks et édité par Ultimate Games SA. Il sortira dans le courant de l'année sur PC, PS5, Xbox Series et, donc, Nintendo Switch 2.Il s'agit d'un jeu de survie dans les bois. Mais pas tout nu comme dans les émissions à la con qu'on voit à la TV (et que tout le monde regarde, moi compris, parce que c'est amusant). Vous allez devoir vous nourrir, faire du feu, purifier l'eau, fabriquer des armes, des objets...Le jeu sera jouable seul ou en coop. Même si, j'avoue, j'essaierai quand même de planter mon coop et le manger.