Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-janvier

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles petites choses

Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 21 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Flock (Console) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Consoles, et PC) - le 22 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Magical Delicacy (Console) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Tchia (Xbox Series X|S) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

The Case of the Golden Idol (Console) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Starbound (Cloud et Consoles) - le 22 janvier - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Eternal Strands (Cloud, Consoles, et PC) - le 28 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, Consoles, et PC) - le 28 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Shady Part of Me (Cloud, Consoles, et PC) - le 29 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Sniper Elite: Resistance (Cloud, Consoles, et PC) - le 30 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 31 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Far Cry New Dawn (Cloud, Consoles, et PC) - le 4 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :