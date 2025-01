Dollhouse: Behind The Broken Mirror, le jeu d'horreur sort le 28 mars

Publié le Mercredi 22 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va, poupée ?

Dollhouse: Behind The Broken Mirror est développé par Indigo Studios et Grindstone et est édité par SOEDESCO. Le jeu vient d'être annoncé pour le 28 mars prochain. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox SeriesDans ce jeu d'horreur, jouable uniquement en solo, vous allez incarner Elisa de Moor, une ancienne chanteuse, trahie par sa mémoire et qui souhaite retouvez ses souvenirs. Elle va être aidée par le Docteur Stern, qui lui injecte un traitement expérimental. Elisa va alor voyager entre réalité et monde horrifique, de l'autre côté du miroir, dans l'espoir de retrouver ses souvenirs perdus.Il faudra explorer la dimension du miroir, mais attention, des hordes de poupées peu sympathiques vous observent de partout et pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues.Une nouvelle bande-annonce a été publiée. Et ça respire fort.